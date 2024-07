Carta igienica profumata perché non è affatto una buona idea comprarla | stai rischiando grosso

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 9 luglio 2024) Lanegli ultimi anni è ampiamente gettonata ma non tutti immaginano i pericoli che si nascondono dietro l’uso. A nessuno verrebbe in mente di poter subire danni per la semplice, eppure la scelta di questi prodotto di uso comune, come anche quello dei tovaglioli, dei piatti di plastica e di qualunque altro oggetto che viene impiegato nel quotidiano e che entra a contatto con la pelle o con gli alimenti, richiede maggiore attenzione. Allarmenon va usata (notizie.com)Nessuno legge le etichette di tali prodotti, eppure, come per ogni altro acquisto andrebbe fatto. Queste offrono indicazioni chiare su qual è il contenuto, il materiale ma anche il trattamento. A nessuno verrebbe in mente tuttavia, leggendo semplicemente sulle confezioni di alcuni di questi prodotti ad uso alimentare, si può notare la specifica “Non adatto per alimenti”.