Calcio | anche la Juventus sbarca su WhatsApp

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 9 luglio 2024) Ora è ufficiale:laavrà il suo canaleufficiale In un mondo sempre più connesso, dove la comunicazione istantanea è diventata una componente essenziale della nostra quotidianità,il mondo delsi adegua alle nuove esigenze dei tifosi. La, uno dei club più titolati e seguiti in Italia e nel mondo, ha deciso di avvicinarsi ancora di più ai suoi sostenitori lanciando un canale ufficiale susui social -Ansa- Notizie.comQuesta mossa segue le orme di altre importanti squadre sia italiane che straniere, dimostrando una volta di più l’attenzione della Vecchia Signora verso innovazione e fan engagement.: conarriva un nuovo modo di comunicare con i tifosi Il servizio appena introdotto dallapermette ai tifosi di ricevere aggiornamenti in tempo reale direttamente sul proprio smartphone.