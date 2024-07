CALABI YAU è il nuovo singolo dei MANAUS

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di martedì 9 luglio 2024), da venerdì 12 luglio 2024 è disponibile in radio “YAU”, ilche racconta un viaggio sia mentale che spaziale che compie e lo porta a fluttuare nella quarta dimensione.sono fuori il 12 luglio con “Yau” Da venerdì 12 luglio 2024 sarà in rotazione radiofonica “YAU” (Overdub Recordings), ildei. E’ già disponibile sulle piattaforme digitali dal 9 luglio. Cosa rappresenta il? “Yau”, che anticipa l’uscita del debut album previsto per il 4 ottobre 2024, è un brano che racconta un viaggio sia mentale che spaziale. Gli elementi interstellari emergono in un ordine casuale e confuso, evocati da una mente disorientata e stupita. Il protagonista, un tempo assuefatto ai ritmi oppressivi del capitalismo e ora disconnesso dal mondo e da sé stesso, compie un salto che lo porta a fluttuare nella quarta dimensione.