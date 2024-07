Ambesi si sbilancia | Sinner sta meglio che in Australia Paolini sfavorita contro Navarro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) Torna TennisMania speciale Wimbledon, l’appuntamento giornaliero di Sport2U che va ad analizzare tutti i temi della giornata a Church Road. Dario Puppo, giornalista di Eurosport, è accompagnato da Guido Monaco e Massimiliano, che va ad analizzare il momento, “Non abbiamo mai avuto un uomo e una donna ai quarti di Wimbledon nella stessa annata, e potrebbe succedere con tre persone per stabilire un record di un certo prestigio. Il nostro movimento è molto competitivo, c’è una grandissima punta, ma dietro di lui c’è tanta ‘polpa’ “, afferma. Si passa poi a parlare di Jasmine, ai quarti dopo il ritiro di Madison Keys: “Stanno ridimensionando il risultato, parlando di fortuna. Ma Keys si fa male sul 5-3, Jasmine nella seconda frazione recupera fino al 5-5, nella partita c’erano queste ondate, non sappiamo come sarebbe potuta finire.