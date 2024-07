A che ora gareggia Furlani oggi? Programma e orari salto in lungo Continental Gold Tour Budapest 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) A che oraMattia? Ecco ile glidella gara diindella tappa dideldi atletica leggera. L’8.38 messo a referto all’Olimpico di Roma in occasione degli Europei è la quarta misura assoluta stagionale eè determinato a ripartire da lì. La concorrenza non manca visto che al via in Ungheria ci sarà il fenomeno greco Tentoglou e anche il giamaicano Gayle, che vanta un personale di 8.69.potrà comunque lottare per la vittoria e soprattutto continuare il suo percorso di avvicinamento alle Olimpiadi, dove si candida ad essere protagonista. CALENDARIO COMPLETODI ATLETICA: TUTTI GLI EVENTI PARIGI, QUALIFICAZIONI ATLETICA: COME FUNZIONANO STREAMING E TV – La gara diin alto con Mattiainizierà alle ore 17:30 e l’azzurro sarà il nono a saltare.