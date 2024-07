9 luglio ma le vacanze? Per 6 milioni di italiani sono un sogno Il welfare aziendale può aiutare

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Firenze, 92024 - Come ogni anno,diattendono con ansia il periodo estivo per concedersi finalmente una meritata pausa dagli impegni lavorativi e dalla solita routine. Lo scenario però, per chi si appresta a pianificare le proprie ferie, appare tutt’altro che roseo: stando ai dati raccolti da un’indagine commissionata da Facile.it a mUp Rearch e Bilendi, risulta evidente che quest’anno in Italia circa 6,5di persone non potranno permettersi una vacanza, di cui 3,7 hanno indicato ragioni economiche come causa principale. Il report rivela inoltre che tra coloro che vi rinunceranno per motivi relativi al budget, il 47% ha indicato l’aumento generale dei costi tra le ragioni principali. E in effetti il trend è confermato anche da un’indagine condotta da Assoutenti e dal Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc), che sottolinea un incremento dei prezzi compreso tra il 15% e il 20% rispetto all’anno scorso: è una crescita che riguarda diversi settori del turismo, inclusi voli, traghetti, alloggi e servizi balneari e che, di conseguenza, rende leestive un lusso ormai difficile da permettersi.