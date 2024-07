Tajani | L’Osservatorio sull’autonomia differenziata sarà una struttura politica

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 8 luglio 2024) ROMA – “Faremo un osservatorio per vigilare sull’applicazione dell’autonomia. Non sara’ un gruppo di studio, ma unache dovra’ fare delle valutazioni politiche. Ricordo alla sinistra che la riforma dell’autonomia e’ figlia di scelte della sinistra, fanno un referendum contro loro stessi, e ricordo che l’Emilia Romagna era tra le regioni che piu’ si accaloravano per avere questa riforma”. E’ quanto ha dichiarato il leader di Forza Italia, Antonio, durante il Consiglio Nazionale del partito. L'articolo: “una” L'Opinionista. .