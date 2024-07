Sorpresa Lombardi | Il primo Nastro di mezza età

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) "Prima di entrare in scena, sento una grande inquietudine. Mio Dio, sarò all’altezza? Perché faccio questo mestiere? Poi arrivi sul palco e tutto si calma. Capisci che il pubblico ti ascolta. E diventi quasi un supereroe, che invece di lanciare ragnatele lancia emozioni". Come Spider-man, Mauriziolancerà emozioni venerdì nel Teatro Antico di Taormina. Quando riceverà ild’argento come miglior attore per una commedia. "È il miopremio ufficiale in tutta la carriera. E arriva a cinquant’anni. Diciamo che arriva alla fine deltempo, e va benissimo così. C’è voluta pazienza, e io l’ho dovuta imparare. Per fortuna, il lavoro dell’attore non ha età. Non sei un tennista, che a trentasei anni devi riporre la racchetta, perché c’è chi corre più di te.