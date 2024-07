Soleil Sorge sul suo rapporto con Cristiano Iovino | Abbiamo giocato'

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 8 luglio 2024)nell’ultimo anno è stato al centro di gossip e polemiche per più motivi. Il noto personal trainer ha fatto parlare per i caffè presi con Ilary Blasi, per la frequentazione con Oriana Marzoli e anche il presunto flirt con. Pochi giorni prima dello scontro con Fedez al The Club e della rissa sotto casa sua,è stato visto con l’ex gieffina e regina della chimica artistica. Gabriele Parpiglia nel programma di RTL, Password, ha dichiarato: “Non so se ricordato l’uomo che è stato affibbiato a Ilary Blasi, quello del caffè? Lo sccop è cheha una nuova fidanzata ed è famosa. La conoscete, ha fatto il Grande Fratello e sto parlando di“. Lo scorso maggio un follower dell’ex vippona le ha chiesto se stesse davvero insieme ae lei ha risposto: “Dicono che ho una storia con lui? Io e luidiverse storie da raccontare, nessuna di queste riguarda il gossip“.