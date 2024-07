Sociale | bando per assegnare al terzo settore uno spazio nei palazzi ERP ai Passi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 8 luglio 2024) Pisa, 8 luglio 2024 – Pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Pisa un avviso pubblico per l’affidamento di una porzione di immobile situata al piano terra del condominio di Edilizia Residenziale Pubblica di via Belli ai. I locali saranno assegnati in comodato d’uso gratuito per 5 anni ad enti deldel territorio, dotati delle necessarie competenze, che dovranno realizzare al loro una serie di iniziative per favorire l’inclusionedegli anziani, coinvolgendo anche i residenti del quartiere. Nello specifico gli assegnatari dovranno realizzare il progetto “Tutti in piedi” rivolto agli anziani e dedicato alla condivisione del tempo, facendo della ginnastica appropriata in base alle problematiche individuali dovute all’età (anziani), a infortuni o disabilità.