Seconda Categoria Il Trecastelli cala il colpo con bomber Marco Papadopoulos

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il classe 1988, ex Castelbellino, Real Vallesina, Falconara, Staffolo e Borgo Minonna, torna indopo 8 anni di gol in Prima, 8 luglio 2024 –Papadoupolos è un nuovo giocatore del. L’attaccante classe 1988, ex Real Vallesina, Castelbellino, Staffolo e Borgo Minonna, ha accettato la corte del club biancazzurro di. Jesino ma con origini greche, ha debuttato con i grandi con il Real Vallesina in Eccellenza. Tra il 2007 e il 2011 veste la maglia del Castelbellino, che contribuisce a riportare dalla Terza alladopo la retrocessione del 2008-2009. Dopo un ritorno al Vallesina City e al Castelbellino, nel 2013-2014 si accasa al Le Torri Castelplanio in Prima, dove segna 8 reti.