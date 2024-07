Sanità – L’IA è uno strumento importante ma le competenze restano patrimonio del medico rimarca Magi presidente dell’ Omceo

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 8 luglio 2024) “I professionisti delladevono averee conoscenzaintelligenza artificiale e delle sue possibilità. Devono essere in grado di gestirla comedi ausilio per fare diagnosi, cura e terapia“. Così, ilOrdine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Roma, Antonio, parlando dei benefici e dei rischi delin, ilRoma sulnella medicina: “Non rappresenta una condizione di sicurezza per nessuno, sia per i professionisti sanitari che per i pazienti” “Più del 95% degli italiani – evidenzia poi il numero unodella Capitale – non ricorda a memoria un numero di telefono. Se un fatto simile accadesse nell’ambito della professione medica, vorrebbe dire che l’intelligenza artificiale ha sostituito il professionista ma questo non rappresenta una condizione di sicurezza per nessuno, sia per i professionisti sanitari che per i pazienti“.