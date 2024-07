Riso? Non proprio cosa vi arriva davvero in tavola

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Arborio, Roma, Carnaroli, Ribe, Vialone: la stragrande maggioranza delle confezioni in commercio dei grandi risi italiani non li contiene. Quasi sicuramente dentro al pacco di Carnaroli preso dallo scaffale di una qualunque catena della Gdo c'è uno dei suoi numerosi similari. Il Carnise, ad esempio. O il Karnak. Peggio ancora per l'Arborio. Ma è tutto legale. Meglio: l'inganno c'è ma è addirittura autorizzato da una legge dello Stato che risale alla fine degli anni Cinquanta, per la precisione la numero 325 del 18 marzo 1958, grazie alla quale è possibile etichettare come Arborio, Carnaroli, Roma, Ribe o Sant'Andrea anche i loro similari. Vale a dire risi che per la forma del chicco, la sua consistenza e per l'impiego in cucina, hanno caratteristiche simili alla varietà in purezza.