Olimpiadi di Parigi 2024 | le migliori app

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 8 luglio 2024) Con leapp, seguire ledisarà un’esperienza ricca e coinvolgente, permettendoti di vivere ogni emozione direttamente dal tuo dispositivo mobile Ledisono un evento sportivo di portata mondiale che milioni di persone seguiranno con grande entusiasmo. Con l’avvento della tecnologia e l’ampia diffusione degli smartphone, esistono numerose applicazioni che permettono di seguire lein modo semplice e dettagliato. Ecco una panoramica delleapp per non perdere neanche un momento delle competizioni olimpiche. L’app ufficiale delleè sicuramente il punto di partenza ideale per seguire l’evento. Disponibile sia per iOS che per Android, questa app offre una copertura completa delle gare, risultati in tempo reale, aggiornamenti, highlights e video on-demand.