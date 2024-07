Nasce a Milano la Gigafactory dell’idrogeno 200 posti di lavoro e un futuro green

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’11 giugno 2024, una cerimonia di posa del primo mattone ha dato il via ai lavori per la costruzione della più grandeitaliana dedicata alla produzione di idrogeno. Questa nuova realtà industriale sorgerà nelle vicinanze di, più precisamente nell’area ex Rapisarda di Cernusco sul Naviglio, un tempo fiorente industria di tubi ormai dismessa da decenni. Ladi elettrolizzatori frutto della sinergia tra De Nora e Snam, due colossi nei rispettivi settori, non solo contribuirà alla produzione di idrogeno verde, ma avrà anche un impatto positivo sul tessuto occupazionale e sullo sviluppo del territorio. Secondo le stime dei promotori, lacreerà 200distabili all’interno dell’impianto e fino a 2.