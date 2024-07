Napoli Posillipo e Mergellina | Controlli dei Carabinieri nella movida giovanile tra bugie e senza casco

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024)in, una minorenne a bordo di uno scootersi finge maggiorenne con un documento falso: Nottata diper idella compagniaBagnoli. Tante persone identificate, molti centauri indisciplinati e qualche storia da raccontare. I militari hanno presidiato le zone dellae setacciato strade e locali di.Durante la notte una 15enne è stata denunciata. Il’hanno fermata a bordo di uno scooter ma lei quel mezzo non poteva guidarlo, non aveva mai conseguito la patente. La ragazza non indossava neanche ile tenta la furbata. Fornisce aile generalità di una maggiorenne. Gli abiti, il modo di porsi e il trucco non nascondono quel volto di una ragazza che è poco più che bambina e per ici vuole poco – qualche domanda in più – per far cadere la ragazzina.