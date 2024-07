Migliori archivi cloud per conservare le foto online

Leggi tutta la notizia su navigaweb

(Di lunedì 8 luglio 2024) Lescattate con il telefono devono essere poi conservate in un luogo sicuro in modo che anche se quello smartphone venisse perso o sostituito, lepossano essere recuperate con facilità da qualsiasi PC o da altri dispositivi personali. Invece di perdere tempo e fatica nel copiare lesul computer ogni volta, vale la pena utilizzare il "" per salvare tutte lecaricandole su Internet non appena vengono scattate, utilizzando la rete migliore disponibile in quel preciso momento (Wi-Fi o connessione di rete dati). Nella guida che segue vi mostreremo iserviziperle, utilizzando un semplice accountper salvare lescattate e accedervi subito da altri dispositivi, dal PC o dal Mac, senza bisogno di fare trasferimenti o di usare cavi.