Margot Robbie è incinta | l’attrice del film cult Barbie e il marito Tom Ackerley aspettano il loro primo figlio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’iconica attrice del” èe ilTomsono al settimo cielo per l’arrivo del, a darne notizia è il magazine americano People. Entrambi i neo genitori non hanno confermato né smentito la notizia, che invece è stata confermata dalle fonti vicino alla coppia proprio al magazine. I due si sono conosciuti per la prima volta nel 2013 sul set deldrammatico sulla Seconda Guerra Mondiale “Suite Française”, dove lui era assistente alla regia e lei era davanti alla telecamera. Si sono poi sposati nel dicembre 2016 durante una cerimonia privata a Byron Bay in Australia.e Tomnon hanno mai annunciato ilfidanzamento prima del matrimonio.e l’assistente alla regia erano inizialmente amici e hanno lavorato insieme nella società di produzione LuckyChap in un team di produzione di quattro persone che includeva anche l’amica d’infanzia di, Sophia Kerr e Josey McNamara.