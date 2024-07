Ma che risultato straordinario! | il francese Fassino esulta? Sommerso dalle pernacchie

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) "La Francia ha detto no alla destra. Unper la democrazia e per l'Europa": Pierolo ha scritto su X, commentando le elezioni legislative, che hanno visto l'imposizione del Nuovo Fronte Popolare di Jean-Luc Melenchon, seguito dai macroniani e infine dal Rassemblement National di Marine Le Pen. Il presidente dell'Interparlamentare Italia-Francia e deputato del Partito democratico si è così accodato al resto della sinistra, che hato per questocome se fosse il suo. Un post, quello pubblicato su X, accolto da un diluviò di sfottò e battute sull'arcinota vicenda del profumo al duty-free (potete vedere le reazioni in calce all'articolo). Contento pure Enrico Letta, che ha commentato su X con un cuore “disegnato” con le mani, la bandierae quella europea.