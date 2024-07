L’uomo che camminerà sullo Stretto

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’equilibrio è il suo mestiere. Il coraggio il suo pane. Sei i giorni per provare a entrare nella storia. Come gli uomini che, nell’Odissea, Ulisse sacrificò nella sfida ai mostri Scilla e Cariddi, pur di attraversare lodi Messina. Entro l’11 luglio, quando scadono le varie autorizzazioni, Jaan Roose proverà a mettere le ali, come recita il famoso slogan di Red Bull che ha sposato, promosso e supportato il progetto, e proverà a scrivere il suo capitolo di un viaggio che ha dell’incredibile: camminare (si badi bene, camminare) dalla Calabria alla Sicilia sospeso su una fettuccia di materiale sintetico aggrappata a due piloni che una volta servivano a portare l’elettricità dal continente all’isola. Si chiama slackline e il 32enne estone è probabilmente uno dei migliori interpreti al mondo di questa disciplina fondata su muscoli e un’innata capacità di restare in equilibrio su un cavo largo (o meglio,) appena 1,9 centimetri e lungo (per questa impresa) 3,646 chilometri.