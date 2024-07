Le Pen sconfitta migliaia di persone festeggiano a Parigi intonando il coro | Siamo tutti antifascisti

Leggi tutta la notizia su tpi

La vittoria a sorpresa del Nuovo Fronte Popolare, ovvero l'alleanza di tutte le sinistre, al secondo turno delle elezioni legislative in Francia è stata festeggiata da migliaia di persone in tutto il Paese. In particolar modo è diventato virale un video che vede centinaia di sostenitori riuniti a place de la République, a Parigi, intonare il coro in italiano: "Bella Ciao".

Elezioni Francia: i risultati Il Nuovo Fronte Popolare (NFP), l'alleanza di sinistra formata per contrastare l'avanzata del Rassemblement National nel secondo turno delle elezioni legislative francesi, ha ottenuto il maggior numero di seggi nella prossima Assemblea Nazionale, composta da 577 deputati.