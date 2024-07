Lautaro Martinez-Inter si avvicina il momento Con un trofeo in più?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ormai ci siamo, manca sempre meno all’ufficializzazione del prolungamento del matrimonio tra l’e il suo capitano. La Copa America volge infatti verso il termine e l’argentino può anche arrivare alla firma con unin. COUNTDOWN – L’accordo c’è, trovato ormai da diverse settimane. A mancare è soltanto la firma che, come ben noto, arriverà al termine della Copa America. Per l’ufficializzazione del prolungamento del matrimonio trae l’bisogna soltanto attendere il rientro dell’attaccante, ancora alle prese con l’Argentina in una competizione che lo ha anche visto andare in gol per ben quattro volte. Il prossimo impegno è previsto nella notte (orario italiano) tra il 9 e il 10 luglio, nell’amichevole contro il Canada dell’infortunato Tajon Buchanan.