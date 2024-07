La truffa delle challange di trending online | allarme della Consob

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 8 luglio 2024 – Una sfida. Una di quelle come ce ne sono tante su internet e sui social. Ma questa volta la sfida è legata aldove i contendenti devono mettere alla prova la loro abilità di “giocare in Borsa”. Una sorta di videogioco, una competizione virtuale, che però poi rischia di portare a perdite economiche reali. Questa volta a mettere in guardia gli utenti (magari anche giovanissimi) dalle insidieè la, l’Autorità italiana di vigilanza sui mercati finanziari. Business growth, progress or success concept. Financial bar chart and growing graphs with depth of field on dark blue background. L’Laappunto mette in guardia il pubblico dei risparmiatori contro i rischi connessi con le offerte, promosse sul web e sui social media, di esercitazioni che simulano un'attività di trading on line in una sorta di videogiocofinanza finalizzato al superamento di prove di abilità e al conseguimento di un profitto.