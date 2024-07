Il padre Lauro ucciso quel giorno | Non l’ho mai neanche abbracciato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ettore Farioli era poco più che un neonato quando ilf ammazzato in piazza, nel 1960, diventando uno dei martiri del 7 luglio. Lo racconta, oggi, con intatto dolore e orgoglio, nella voce una profonda commozione. "Nonostante siano passati 64 anni, Reggio non dimentica e, se mai ce n’era ancora bisogno, si dimostra ancora una volta città antifascista. Com’erano antifascisti quei ragazzi, anche la cittadinanza di Reggio è rimasta su questo piedistallo". Ettore, quando suofu, Lei aveva solo due anni. "Sì, di lui non ricordo nulla. Mioper me è tutto in una foto". Cosa le hanno raccontato di lui? "Negli anni, le testimonianze di mia madre, di chi lo conosceva, hanno fatto sì che io mi potessi fare un’idea di lui.