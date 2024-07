Il lancio del razzo Ariane 6 è uno stress test per l’Europa Ecco perché

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 8 luglio 2024) Domani, martedì 9 luglio, è una data da cerchiare in rosso perche prova a farsi grande, camminando sulle proprie gambe senza appoggiarsi su nessuno. È proprio questo il senso della missione affidata al6, che fa parte del consorzio comunitariospace, pronto ad essere lanciato in orbita: dare inizio a un nuovo capitolo. Lo farà dalla Guyana francese, per tornare a essere quello che era considerato un tempo, ossia l’avanguardia del settore aerospaziale europeo per i lanci commerciali. A sbaragliare completamente le carte in tavola era stato l’arrivo di Space X, più all’avanguardia con la sua tecnologia riutilizzabile a costi più competitivi, come i razzi Falcon. Stargli dietro è stato pressoché impossibile, come dimostrano i satelliti europei mandati in orbita con i suoi razzi e, da ultimo, la decisione dell’Esa (European Space Agency) di stracciare l’accordo di collaborazione conspace per preferire quelli di Space X.