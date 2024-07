Guerra Ucraina-Russia | Orbán in Cina vede Xi Modi a Mosca

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il conflitto tracontinua a rimodellare le dinamiche geopolitiche globali, con recenti sviluppi che vedono il Primo Ministro ungherese Viktorincontrare il Presidente russo Vladimir Putin a Pechino e il Presidente cinese Xi Jinping visitare Budapest. Il Primo Ministro ungherese Viktorha incontrato il Presidente russo Vladimir Putin a Pechino durante il vertice della Belt and Road Initiative. Con questo accadimento il Primo Ministro ungherese è diventato, difatti, il primo Premier dell’Unione Europea a incontrare il leader russo dopo l’emissione di un mandato di arresto internazionale per crimini diin??, come riporta anche BBJ.hu. Durante l’incontro, Viktoravrebbe sottolineato l’importanza della pace, ma ha anche evidenziato la necessità di mantenere la cooperazione energetica e economica tra Ungheria enonostante il conflitto.