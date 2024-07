Deschamps | Mbappé non è al top ma nonostante i problemi alla schiena e il naso rotto è qui

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 8 luglio 2024) Didier, ct della Francia, ha tenuto la conferenza stampavigilia della semifinale di Euro2024 contro la Spagna prevista per domani.: «non è al top, ma in fase offensiva dobbiamo essere più efficaci» Che ne pensi del centrocampo spagnolo? «Tutte le squadre spagnole hanno almeno un centrocampista molto tecnico. La Spagna ha un forte potenziale offensivo, ma anche il centrocampo è un loro punto di forza; Rodri, in particolare, è un giocatore essenziale. Hanno fatto una buona impressione quasi a tutti». Hai parlato con Kyliansulla sua forma fisica quando ti ha chiesto di lasciare il campo contro il Portogallo? «Stava uscendo da quasi 110 minuti di gioco. Per lui era complicato fare gli straordinari. Non ha senso che rimanga in campo se non sta bene, anche se è un fenomeno.