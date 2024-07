Cucina internazionale a Milano | lo street food da provare tra tacos falafel e ravioli cinesi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 8 luglio 2024) La varietà dinon ha eguali. Cibo venezuelano, panini giapponesi,c'è l'imbarazzo della scelta, e fare il giro del mondo non è mai stato così facile. Ecco i sapori più gustosi da non perdere, versione. I miglioriinternazionali diArepa’z Il Venezuela è ain questo locale semplice e colorato nella zona dei Navigli, dove protagoniste indiscusse sono appunto le arepas, paninetti di farina di mais farciti di antichissima tradizione e preparati in tutte le case del paese latinoamericano. Qui trovate le arepas classiche, come la reina pepiada (a base di pollo, maionese e avocado) o la carne mechada (stufato di manzo sfilacciato), ma non mancano le varianti nostrane, come la Bergamasca e la Pugliese e le versioni vegetariane e veg.