Carichi di droni Così la Cina potrebbe sostenere lo sforzo bellico russo

(Di lunedì 8 luglio 2024) Sviluppato e prodotto nella Repubblica Popolare Cinese, ma utilizzato dalle forze armate della Federazione Russa. La “partnership senza limiti” suggellata ufficialmente tra Pechino e Mosca all’inizio del 2022 sembra aver infranto un altro limite, quello della cooperazione militare. Secondo quanto dichiarato alla testata statunitense Bloomberg da funzionari europei informati dei fatti, nel 2023 alcune aziende cinesi, in collaborazione con delle controparti russe, avrebbero iniziato a sviluppare una nuova loitering munition simile all’iraniana Shahed-136, destinata a rifornire gli arsenali del Cremlino, che all’interno del conflitto in Ucraina sta facendo ampio uso di questo tipo di equipaggiamento; questo “drone kamikaze” (nome comunemente usato per indicare le loitering munitions) sarebbe già entrato nella fase di testing, e prestoiniziare ad essere prodotto in serie ed inviato in Russia.