Calcio giovanile Fabriano Besim Useini confermato responsabile tecnico del settore

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di lunedì 8 luglio 2024) Già al lavoro per programmare l’attività e potenziare tutto lo staff, 8 luglio 2024 –Cerreto eancona insieme per proseguire l’importante lavoro avviato nele non solo.infatti è statodele già da giorni il mister ed i suoi collaboratori sono a lavoro per potenziare l’intero staff. ”Gli obbiettivi di questa stagione sono migliorare quanto realizzato fino ad ora ed incrementare l’organicograzie al supporto dei nuovi innesti” – precisa il mister. ©riproduzione riservata L'articolodelproviene da Lo sport della Vallesina. .