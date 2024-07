Autostrada A4 settimana di chiusure notturne alle uscite di Bergamo Seriate Dalmine e Capriate

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 8 luglio 2024) Notti di lavori sull’A4: i cantieri stradali per il rifacimento della pavimentazione porteranno a diversedelle, soprattutto per quanto riguarda quelle ‘bergamasche’. D21 di lunedì 8 luglio5 del giorno seguente sarà chiusa la stazione di, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia. D21 di mercoledì 105 di giovedì 11 toccherà invece al casello di, anche in questo caso sia in entrata che in uscita. La notte seguente, d21 di giovedì5 di venerdì, toccherà a quello di, anche in questo caso in entrambe le direzioni, mentre, di nuovo tra le 21 di venerdì e le 5 di sabato toccherà alla stazione di. .