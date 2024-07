Accoltella il compagno all’addome | Stava tentando di strangolarmi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 8 luglio 2024)no litigando, come molto spesso accadeva neli ultimi tempi secondo quanto lei avrebbe detto agli investigatori e secondo le testimonianze raccolte. Questo l’inizio di quella che nella notte tra sabato e domenica avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. Una donna di 32 anni, italiana, dipendente delle Poste, ha sferrato una coltellata nel ventre al fidanzato, un operaio italiano 33enne. Lei ha raccontato di averlo fatto nell’estremo tentativo di difendersi quando, mentre luidi strangolarla, si è sentita mancare l’aria. Ma anche di essere "molto dispiaciuta" per l’accaduto, come ha confermato il suo legale Gianbattista Scalvi. L’episodio è avvenuto a Brescia, dove la coppia vive da qualche tempo, in via Naviglio Grande, dove sentirli bisticciare con toni esasperati non era certo una novità.