Wimbledon 2024 Day 6 | Musetti sempre più erbivoro Fognini non riesce a sfatare il tabù

(Di domenica 7 luglio 2024) Organizzatori 1, pioggia 0. Anche il Day 6 diè stato caratterizzato dal maltempo ma, nonostante un inizio con due ore di ritardo e molteplici interruzioni, alla fine tutti i match di singolare sono volti al termine e si entra finalmente nella seconda settimana con entrambi i tabelloni allineati agli ottavi di finale. Il bilancio per il tennis azzurro è decisamente positivo, visto che oltre a Jannik Sinner e Jasmine Paolini, anche Lorenzoha staccato il pass per gli ottavi di finale. L’ha fatto rispettando il pronostico della vigilia, piegando in quattro set l’argentino Francisco Comesana, giustiziere di Rublev e favola del torneo (non aveva mai vinto un match a livello Atp prima d’ora). Per l’azzurro non è stata una passeggiata di salute, ma una volta annullato il set point sul 6-5 nel terzo che avrebbe potuto portarlo sotto 2-1, ha cambiato marcia ed ha ottenuto la vittoria dopo circa tre ore e mezza.