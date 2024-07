Tour de France 2024 com’è andata la tappa di oggi Battaglia sullo sterrato tra Pogacar Remco e Vingegaard

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Troyes (Francia), 7 luglio- La9 deldeporta la carovana da Troyes a Troyes dopo 199 km, in cui spiccano ben 14 tratti in, sui quali succede di tutto. La prima delle due corse in una vede Anthony Turgis far festa nei confronti del resto dei fuggitivi, portando così a 3 il computo delle frazioni vinte da transalpini: non male, alla luce del momento di transizione del movimento ciclisticose. La seconda vede i pezzi grossi della classifica generale darsele di santa ragione appena l'asfalto lascia spazio alla ghiaia: la prima rasoiata è di Tadej, in discesa, imitato poi daEvenepoel. Ai due si aggiunge Jonas, che però non tira (forse anche a causa del precedente guaio meccanico che lo aveva portato a pedalare sulla bici di Jan Tratnik), facendo finire nel nulla questo tentativo atto a guadagnare su Primoz Roglic, il meno in forma dei big.