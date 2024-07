Thuram si allena con la Francia! Rientro dal 1? In dubbio un big!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 7 luglio 2024)oggi si è regolarmenteto con la, dopo il piccolo fastidio muscolare rimediato dopo il Portogallo. E ora punta a giocare titolare contro la Spagna in semifinale. TUTTO A POSTO – Marcussta bene e oggi si èto con ladurante il regolaremento del pomeriggio. Il giocatore dell’Inter, dopo il match contro il Portogallo dei quarti di finale, aveva accusato un problemino muscolare al bicipite femorale. Ma come riporta RMC Sport, allarme rientrato tant’è che il giocatore si è ancheto con il resto della squadra. Inoltre, ha trovato anche il tempo di commentare il risultato delle elezioni politiche in. Martedì 9, lagiocherà la semifinale di Euro 2024 contro la Spagna escalpita per giocare dal primo minuto.