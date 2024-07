SFIDE IN NOTTURNA Campionato e Coppa Tutti gli orari delle prime gare

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Svelato il calendario del prossimodi Serie A con l’ordine digli avversari da affrontare, adesso sono ufficiali anche data etre giornate che si disputeranno prima della sosta per gli impegniNazionali programmata per il weekend del 7 e 8 settembre. L’Empoli debutterà ufficialmente nella nuova stagione in uno dei quattro anticipi di sabato 17 agosto e precisamente in uno dei due slot20.45, quando al Carlo Castellani-Computer Gross Arena arriverà il Monza di Alessandro Nesta. La squadra di Roberto D’Aversa sarà poi impegnata in una complicata doppia trasferta. Prima, domenica 25 agosto ancora alle 20.45, gli azzurri scenderanno in campo all’Olimpico di Roma contro i giallorossi capitolini, poi sabato 31 agosto alle 18.