Ragazzi spruzzano spray urticante sul bus diretto a Ostia intervento dei carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di domenica 7 luglio 2024) Roma, 7 luglio 2024 –deiquesta mattina all’alba, intorno alle 4, in via di Decima, in zona Torrino, a Roma dopo che l’autista di un bus Atac ha chiamato il 112 per segnalare che alcuni giovani avevano spruzzato dellosul mezzo,. Sul posto sono arrivati idel Nucleo Radiomobile che hanno trovato i passeggeri già fuori dal bus mentre il gruppo disi era allontanato. Il mezzo è stato fatto rientrare nella rimessa e ora sono in corso le indagini deidi Torrino Nord. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. .