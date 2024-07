Quando si può essere licenziati in tronco | tutti i casi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 7 luglio 2024) Il licenziamento è sempre un evento spiacevole per il lavoratore che ne riceve comunicazione. D’altrondesi firma un contratto di lavoro, l’obiettivo delle parti è quello di un proficuo e durevole rapporto ed anchesi tratta di tempo determinato, la speranza della trasformazione in indeterminato è spesso presente. Tuttavia non sempre l’esperienza in una determinata azienda va a gonfie vele e possono verificarsi situazioni ed eventi tali da compromettere quell’iniziale clima di fiducia reciproca, che aveva condotto le parti alla firma del contratto. Talvolta questa compromissione è così grave che entra in gioco quello che in gergo è chiamato ‘licenziamento in‘. Probabilmente avrai già sentito nominare questa espressione, ma cosa vuol dire esattamente? Perché una persona, in determinate circostanze, viene licenziata in? Quali sono le conseguenze? E quali sono i motivi o le circostanze che, comunemente, portano a questo tipo di licenziamento? Di seguito ne parleremo e fugheremo i tuoi eventuali dubbi, ecco cosa sapere.