Napoli Centro storico | picchia i passanti e prende a testate la gazzella dei carabinieri

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 7 luglio 2024) Controlli neldi. Trovate anche armi e addirittura un martello: un arresto, denunce e sanzioni il bilancio dell’operazione Il bilancio dei controlli neldida partedella Compagniaha l’aria di un bollettino di guerra. Questa notte, la zona universitaria, i quartieri San Giuseppe e ililluminati dai lampeggianti blu elettrico delle gazzelle e presidiati da decine di militari. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando Provincialedi.È in via Mezzocannone che la ruota dei controlli registra il primo risultato. La movida affolla le stradine attorno all’università Federico II per qualcuno l’alcol ha già alzato la temperatura. Un 21enne cittadino marocchino, armato grida in strada.