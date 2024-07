Moda | le aziende frenano ma resistono Boom cassaintegrati ripresa vicina

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 7 luglio 2024) "Un anno difficile, ma è certo che laci sarà. Ora bisogna essere resilienti e preparasi al giro di boa, nel 2025". Incrocia il quadro a rallentatore del sisitemaaretino con le previsioni che fanno intravedere la luce oltre le nubi. Pure se la traversata nella seconda parte dell’anno, non sarà una passeggiata, sopratutto per il segmento - importante - della pelletteria, delle calzature e degli accessori. Marco Sanarelli (nella foto), presidente della Sezionedi Confindustria Toscana Sud, analizza la frenata del settore, schizzato nell’Olimpo del lusso subito dopo la pandemia, e oggi alle prese con gli effetti di ciò che accade nel mondo e alle porte di casa. Al timone dell’impresa di famiglia e tra i fondatori del Gruppo Florence, 38che rappresentano il top della fornitura per i brandi di lusso (giro di affari che supera gli ottocento milioni) ricuce gli effetti della fase, siede ai tavoli nazionali e regionali per attivare misure a sostegno delle imprese e traccia una exit strategy per un settore che accanto a quello - col vento in poppa - dell’oreficeria e della gioielleria, spinge l’economia aretina.