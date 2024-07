Matera FdI | De Luca si intesta risultati del Governo Istituzioni strumentalizzate per propaganda politica

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 7 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il presidente della Regione Campania Vincenzo De, continua a strumentalizzare leper motivi di”. A sostenerlo, in una nota, il senatore sannita di Fratelli d’Italia Domenico. “Accade – continua– che il sindaco di Caserta Carlo Marino, presidente Anci Campania, convochi una riunione dei sindaci su indicazione di De, facendo finta che sia una sua idea, martedì alle ore 16 per protestare contro ilche bloccherebbe i fondi per il completamento delle opere nei comuni. E qui il colpo di teatro: lo stesso giorno alle 16.30 è prevista la riunione del Cipess per deliberare 388 milioni di euro proprio per quelle opere. Una farsa ridicola se non fosse così grave, orchestrata strumentalizzando ancora una volta l’Associazione dei sindaci, ridotta a appendice del Pd deluchiano”.