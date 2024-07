L’Inter prepara il raduno ma Acerbi ci sarà? Le ultime sul difensore

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 7 luglio 2024)giorno 13 luglio darà inizio alperre la nuova stagione. Più di un dubbio riguarda principalmente la difesa, sia per quanto riguarda il mercato sia sulle condizioni di Francesco, che a giugno si è operato saltando Euro2024. DUBBIO –è pronta a iniziare la sua nuova stagione calcistica da Campioni d’Italia in carica. Il 23 luglio i nerazzurri si ritroveranno per dare il via allazione della nuova stagione, con l’obiettivo di confermare la loro supremazia in Serie A. Uno dei principali punti interrogativi riguarda Francesco. Ildi 36 anni, considerato uno dei pilastri della difesa azzurra per Euro 2024, è stato sottoposto a un intervento a causa di un problema di pubalgia. Con la sua operazione, il calciatore ha dovuto rinunciare alla competizione, rappresentando una perdita significativa per l’Italia.