Lascia il Napoli ma resta in Serie A | sarà subito titolare

(Di domenica 7 luglio 2024) Ilsta conducendo una campagna acquisti molto importante, con acquisti e cessioni mirate: deciso il futuro di un altro calciatore. L’arrivo di Antonio Conte alha cambiato un po’ i piani rispetto alla passata stagione e rispetto a ciò che si poteva pensare per il nuovo corso azzurro. Giovanni Manna si è messoall’opera e oltre a nuovi acquisti già chiusi e che tra domani e dopodomani diventeranno ufficiali, le novità importanti riguardano anche le cessioni e i calciatori che, invece, non sono stati riconfermati nella nuova rosa. Il mercato delfatto anche di molti addii e diversi calciatori possonore inA per giocarsi le proprie chance di vestire ancora maglie di grande livello e ritagliarsi uno spazio importante.