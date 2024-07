John Cena | The Rock come mio ultimo avversario? Non so vedremo…

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di domenica 7 luglio 2024)vi abbiamo riportato, ieri notte a Money In The Bankha annunciato il suo ritiro dal wrestling. Non immediatamente, ma entro il 2025. Il 16 volte campione del mondo si è presentato con una t-shirt piuttosto chiara sul punto, recante la dicitura “my last time is now”. Insomma la c.d “last dance” del leader della C-Nation è iniziata. Durante la conferenza stampa post PLE,ha risposto ad alcune domande, tra cui quella sul suo possibile. “Ci sono sempre conti in sospeso” Durante la conferenza stampa post Money In The Bank,ha risposto ad una domanda sulla possibilità che Thepossa essere il suoprima del ritiro. Ecco le sue parole: “Bella domanda. Ci sono sempre conti in sospeso in WWE.