Hermoso-Inter dalla Spagna rilanciano con un elemento aggiuntivo | un’accelerata!

(Di domenica 7 luglio 2024) Marioè uno dei nomi seguiti dall’per rinforzare il suo reparto difensivo in vista della prossima stagione., però, si parla di una trattativa molto concreta per il suo approdo a Milano. UN FATTORE – Mariorappresenta uno dei profili più caldi per il calciomercato in entrata dell’. Come ribadito da Piero Ausilio recentemente, il nome su cui l’investirà per la difesa dovrà corrispondere al tipo del braccetto sinistro in grado di impostare e di garantire al contempo una copertura difensiva. L’infortunio di Tajon Buchanan, che starà fuori per almeno 4 mesi, ha indotto l’a mettereconcretamente nei propri radar, stante la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero in estate.all’è una pista che potrebbe entrare nel vivo: lavori in corso! QUELLO CHE MANCA – Come riportato da AS, per la chiusura dell’affare resta da convincere i nuovi proprietari di Oaktree a investire per l’ingaggio di un calciatore sulla soglia dei 30 anni.