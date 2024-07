GP Gran Bretagna Vasseur | Strategia aggressiva perché eravamo indietro

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) “La posizione in cui ci siamo trovati fin dall’inizio del weekend ha determinato alcune scelte aggressive durante la gara, dobbiamo risolvere dei problemi legati al set-up che ci portiamo ancora dietro da Barcellona”. Così Frederic, team principal della Ferrari, al termine del GP diche ha visto la rossa di Sainz e quella di Leclerc chiuder al quinto e al quindicesimo posto. “Parlare dellacon il senno di poi è sempre semplice. Con Leclerc abbiamo scelto di fare un pit stop che non ci ha portato dove volevamo. Se dall’inizio del weekend fossimo stati in una posizione migliore non saremmo stati costretti a prendere una decisione così. Hamilton? Sono contento per lui, ma sono concentrato su questa stagione e sui tanti problemi che ci coinvolgono.