Gabriele Gottardi morto dopo essere stato investito dal padre Chi era il giovane imprenditore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 7 luglio 2024) Grumello del Monte, 7 luglio 2024 – Due province sono unite nel lutto per la scomparsa di, l’di 34 annidalLuciano, 68enne, mentre in comitiva con altri appassionati erano in viaggio per raggiungere Garmisch, in Germania, dove è in programma un raduno per proprietari di motociclette Bmw., infatti, risiedeva a Grumello del Monte, ma l’azienda di famiglia, la Teo.Rema, ha sede a Erbusco, nel Bresciano, a pochi chilometri di distanza. L’azienda di famigliaera alla guida società attiva nel settore della gomma-plastica. Con lui, al vertice, c’è il fratello Ivan, che condivide con il fratello e illa passione per le due ruote. La Teo.Rema è specializzata nella produzione di guarnizioni industriali in gomma organica, siliconica e fluorurata di ogni tipo.