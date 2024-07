Freddo e Frappè i caffè ghiacciati che spopolano sulle spiagge greche

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 7 luglio 2024) Il rapporto tra i greci e ilè fatto di puro amore. Nei tranquilli paesi dell’entroterra, come nelle città,isole grandi e piccole, si scorge ovunque l’insegna kafenìo: è il bar alla greca, quello davanti al quale si fa sera, all’ombra di un pergolato, tra chiacchiere e tazze di, soprattutto l’ellinikos kafes, ilalla greca, quello che in Turchia si chiama alla turca, in Bosniabosniaco, insomma una tradizione radicatissima tra Europa e Medio Oriente: acqua bollente mescolata con la polvere nera, che poi si fa riposare in tazza per permettere alla posa di accumularsi sul fondo. Unlento, al ritmo del Mediterraneo. Ellinikos kafes servito col loukoumi, dolcetto tradizionale Iestivi La Grecia, però, ama le bevande fredde, innanzitutto per il clima benedetto tutto l’anno: in questo contesto viene quasi spontaneo pensare alcon ghiaccio.