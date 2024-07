F1 GP Gran Bretagna Sainz | Una delle migliori corse per strategia mancava velocità

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 7 luglio 2024) “Questa è stata unagareda noi a livello di” dice Carlosai microfoni di Sky Sport dopo la quinta posizione ottenuta nelPremio di. “Per questo è davvero un peccato che non fossimo veloci quanto gli altri perché altrimenti il podio sarebbe stato possibile. Più del quinto posto non avremmo potuto fare. Ho provato a tenere il Drs su Piastri, ma era troppo veloce e non sono riuscito a stargli vicino – ha detto lo spagnolo -. Detto questo, è stata unagare fatte dal punto di vista della, per questo mi dispiace il fatto che ci sia mancata. Pensavo – riflette – che il podio fosse possibile, ma passando alle gomme intermedie non eravamo veloci come previsto.