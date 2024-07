F1 GP Gran Bretagna 2024 | a Silverstone vince Hamilton!

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di domenica 7 luglio 2024) L’appuntamento clou di questo weekend di Formula 1 governato daè andato in archivio consegnando agli annali il nuovo vincitore del GPdi F1. Una delle piste più affascinanti del Circus più famoso e importante delle quattro ruote ha eletto il nuovo vincitore tra pioggia e sole. Il primo posto sul tracciato inglese è andato a Lewissu Mercedes, con uno degli idoli di casa che si è imposto, un po’ a sorpresa, nella corsa anglosassone. Secondo il campione del mondo in carica Max Verstappen che ha provato a compiere una clamorosa rimonta sul finale con la sua Red Bull. Terzo posto per Lando Norris di McLaren che ha preceduto il compagno di box Oscar Piastri. Quinto Carlos Sainz su Ferrari. Sprofonda Charles Leclerc: è quattordicesimo.